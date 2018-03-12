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العراق.. حكم بإعدام 13 امرأة تركية بتهمة الانتماء لـ"داعش"

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العراق.. حكم بإعدام 13 امرأة تركية بتهمة الانتماء لـ
Reuters / Azad Lashkari
القضاء العراقي يقضي بإعدام 13 امرأة تركية بتهمة الانتماء لـ"داعش"
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قضت محكمة الجنايات المركزية في العراق، الاثنين، بالإعدام على 13 امرأة تركية لإدانتهن بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وذكرت محطة "العهد" الفضائية المملوكة إلى تيار عصائب أهل الحق الشيعية، اليوم الاثنين أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بالمؤبد على امرأتين تركيتين بالتهمة نفسها.

وكانت محكمة الجنايات المركزية العراقية أصدرت، الأربعاء الماضي، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد لعدد كبير من نساء تنظيم "داعش" بينهن من يحملن جنسيات عراقية وتركية وأذربيجانية.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي

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