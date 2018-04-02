لبنان يطلق اسم الملك سلمان على أحد شوارعه

يعتزم لبنان إطلاق اسم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز على أحد شوارع العاصمة بيروت، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء اليوم الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن مجلس البلدية سيطلق اسم الملك السعودي على الطريق الممتد من ميناء الحصن إلى زيتونة باي في بيروت، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التاريخية اللبنانية-السعودية، وضرورة الحفاظ عليها.

إطلاق اسم جادة الملك سلمان بن عبدالعزيز على طريق ميناء الحصن زيتونة بيhttps://t.co/VNCXwfHCghpic.twitter.com/0J3aO93WZW — Future TV :: News (@futuretvnews) ١ أبريل، ٢٠١٨

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وأوضحت أن حفل تدشين اسم الشارع سيقام مساء غد الثلاثاء أمام فندق "فور سيزن" في بيروت، بحضور كل من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والقائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوض وليد البخاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء

أحمد باديان