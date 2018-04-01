مقتل قيادي من "جند الخلافة" في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مقتل قيادي في تنظيم "جند الخلافة" التابع لداعش، خلال عملية في محافظة القصرين وسط غربي تونس.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الأمن تمكنت، بعد ملاحظة تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من منطقة حاسي الفريد، من القضاء على عنصر إرهابي قيادي"، لافتة إلى أن عددا من أفراد المجموعة جرحوا أثناء العملية.

وأضافت أن "المجموعة تسللت إلى المنطقة من مكان تمركزها في جبل السلوم".

وأشارت الداخلية في بيان لاحق، إلى أن الشخص الذي قضي عليه يدعى "شوقي الفقراوي"، وكان صدر في حقه 25 مذكرة توقيف في قضايا إرهابية منها الاعتداء على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في محافظة القصرين.

وأكدت، أنه "شارك في عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن والجيش في عامي 2014 و2015 ومحاولة اغتيال نائب في المجلس الوطني التأسيسي".

والتحق الفقراوي عام 2014 بـ "كتيبة عقبة بن نافع" الإرهابية بجبال القصرين، ثم انشق عنها ليلتحق بتنظيم جند الخلافة المنضوي تحت تنظيم داعش، وفقا للوزارة.

ويرى خبراء أن "المجموعات المتشددة داخل تونس باتت ضعيفة".

المصدر: أ ف ب