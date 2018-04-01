بنود الاتفاق على خروج "جيش الإسلام" من دوما

نشر الإعلام الحربي المركزي بنود الاتفاق على خروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وينص الاتفاق على

- خروج مسلحي"جيش الإسلام" باتجاه مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي بسلاحهم الخفيف.

- تشكيل فريق عمل برئاسة روسية يضم ممثلين عن الجانب السوري والدول الضامنة لعملية "أستانا" لترتيب موضوع تسليم الأسرى المختطفين من المدنيين والعسكريين الموجودين في سجون "جيش الإسلام" للدولة السورية وكشف مصير الباقين.

- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بحوزة "جيش الإسلام" للجيش السوري.

- يمنع وجود أي سلاح خفيف في مدينة دوما وسيكون تنفيذ هذا البند بعد تشكيل مجلس محلي في دوما توافق عليه الدولة السورية".

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المصدر: وكالات