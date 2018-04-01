إسرائيل تنشر قبتها الحديدية في غلاف غزة

نشرت القوات الإسرائيلية بطاريات الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" في بلدات ما يسمى بغلاف غزة، حسب القناة العبرية العاشرة.

وأشارت القناة إلى أن نشر القبة الحديدية جاء خوفا من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق كافة المناطق المتاخمة لحدود قطاع غزة، منطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، طالب في وقت سابق سكان ما يسمى بمنطقة غلاف غزة من المستوطنين بحمل السلاح ابتداء من الجمعة، وذلك تحسبا لدخول الفلسطينيين من القطاع إلى المزارع الاستيطانية المسماة بالكيبوسات والمحاذية للحدود مع غزة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله