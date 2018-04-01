"سانا" تكذّب أنباء عن غارة إسرائيلية على جنوبي سوريا

كذّبت وكالة "سانا" السورية اليوم الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري شمال محافظة درعا جنوبي البلاد.

وأكدت "سانا" أن "كل المعلومات تثبت عدم حدوث أي عدوان إسرائيلي في المحافظة".

وأضافت "أنه بالعودة إلى الوسائل الإعلامية التي تناقلت الخبر، تبيّن أنها نفسها التي عادة ما تروج لفبركات الكيميائي ولا سيما تلك التي كشفت عن وجهها الإسرائيلي قبل أيام من خلال تلميعها صورة كيان الاحتلال عبر إجراء مقابلة خاصة مع مندوبه في الأمم المتحدة "، في إشارة إلى قناة "أورينت" السورية المعارضة.

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وتابعت: "من الواضح أن وسائل الإعلام المذكورة أصيبت بالهزيمة مع انكسار إرهابييها وانتصارات الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية على الإرهاب، فعمدت إلى محاولة التشويش على هذا النصر الكبير".

وكانت "أورينت" قد زعمت أمس بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مواقع للجيش السوري وقواته الرديفة في ريف درعا الشمالي قرب بلدة جباب.

المصدر: وكالات