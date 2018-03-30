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قناة سورية معارضة تستضيف داني دانون وتستمع منه لموقف تل أبيب

أخبار العالم العربي

قناة سورية معارضة تستضيف داني دانون وتستمع منه لموقف تل أبيب
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أجرت قناة سورية معارضة لقاء مع المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون تناول حقيقة الموقف الإسرائيلي من الحرب في سوريا.

وأجرت مراسلة القناة اللقاء في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن "الوقت الحالي لا يمكن من خلاله تجاهل دور إسرائيل الهام تجاه الأزمة السورية".

وتناول اللقاء مدى فعالية الإجراءات الإسرائيلية للحد من الوجود الإيراني في سوريا وطبيعة المخاوف التي يثيرها هذا الوجود. 

وتحدث السفير الإسرائيلي عن مشاعر الإسرائيليين تجاه "المجازر المرتكبة من قبل النظام السوري"، مشيرا إلى أن إسرائيل ترغب في تبني قرارات جديدة في مجلس الأمن، "تقيد من قدرة النظام السوري على مواصلة قتل شعبه".

يشار إلى أن قناة أورينت السورية المعارضة يملكها رجل الأعمال السوري غسان عبود، كما تبث برامجها من دبي الإماراتية.

وقد أثارت هذه المقابلة غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون تطبيعا مع إسرائيل.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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