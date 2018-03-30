قناة سورية معارضة تستضيف داني دانون وتستمع منه لموقف تل أبيب

أجرت قناة سورية معارضة لقاء مع المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون تناول حقيقة الموقف الإسرائيلي من الحرب في سوريا.

وأجرت مراسلة القناة اللقاء في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن "الوقت الحالي لا يمكن من خلاله تجاهل دور إسرائيل الهام تجاه الأزمة السورية".

وتناول اللقاء مدى فعالية الإجراءات الإسرائيلية للحد من الوجود الإيراني في سوريا وطبيعة المخاوف التي يثيرها هذا الوجود.

وتحدث السفير الإسرائيلي عن مشاعر الإسرائيليين تجاه "المجازر المرتكبة من قبل النظام السوري"، مشيرا إلى أن إسرائيل ترغب في تبني قرارات جديدة في مجلس الأمن، "تقيد من قدرة النظام السوري على مواصلة قتل شعبه".

يشار إلى أن قناة أورينت السورية المعارضة يملكها رجل الأعمال السوري غسان عبود، كما تبث برامجها من دبي الإماراتية.

وقد أثارت هذه المقابلة غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون تطبيعا مع إسرائيل.

قناة اورينت الناطقة باسم الثورجيين السوريين وطلاب الحرية تستضيف وبشكل فاضح سفير كيان الاحتلال في الأمم المتحدة داني دانون في أول تطبيع علني ورسمي لهذه القناة.#لا_للتطبيعpic.twitter.com/1HiPRaKiac — Àdam Đaher 🇱🇧 (@ADaher83) 29 марта 2018 г.

أطلّت علينا هيفي بوظو بلقاء مع سفير الكيان الصهيوني بالامم المتحدة !!!و بترحب فيه و بتشكرو ع وقتو !! و بتحييه !!

أنا مبارح لما شفت هالشي وشفت اللقاء تسمرت أمام الشاشة و سبيتك و سبيت القناة .. وكل مين وصّلنا لهون !!

والخيانة خطيئة لا تغتفر #وجهة_نظر — Zeen Basha 🇸🇾 (@zeen_basha11) 29 марта 2018 г.

مقابلة هيفي بوظو على قناة أورينت مع السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة.

عادي، الموضوع انساني بحت، ومنشان مايروح فكركم لبعيد القصة مو تطبيع، القصة إدخال مساعدات طبية لاخواننا في القنيطرة. pic.twitter.com/9HIdzXABXT — Hakam Al Baba (@hakam_albaba) 29 марта 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله