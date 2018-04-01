انطلاق المرحلة الثانية من "درع الخليج المشترك 1"

بدأت اليوم الأحد في السعودية المرحلة الثانية من مناورات "درع الخليج المشترك 1" العسكرية الأضخم في منطقة الخليج، بمشاركة قوات من 23 دولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المناورات العميد عبد الله بن حسين السبيعي، إنها ستستمر لـ5 أيام متواصلة في مرحلتها الحالية والثانية، التي ستشمل تمرينا بالذخيرة الحية تخوضه قوات الدول المشاركة.

وأضاف: "التمرين في هذه المرحلة يهدف إلى رفع كفاءات القوات المشاركة لمواجهة التحديات والتهديدات، ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم عمل مشترك، تؤديه قوات عسكرية ذات مستوى عال من التدريب والاحترافية وتستخدم فيه أسلحة حديثة ومتطورة".

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واختتمت الخميس الماضي المرحلة الأولى من التمرين بتنفيذ قيادات القوات المشاركة من جميع القطاعات العسكرية فعاليات "مركز القيادة" لثلاثة أيام، واستخدمت فيها تقنيات حديثة تحاكي واقعا افتراضيا لعمليات عسكرية.

وتهدف مناورات "درع الخليج المشترك 1" إلى رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

المصدر: واس

أحمد باديان