الجيش العراقي يصفي سفاح الدواعش التونسي وتسعة من أعوانه في الأنبار

نجحت قوة أمنية عراقية اليوم الأحد في تصفية سفاح الدواعش الملقب بأبي طه التونسي ومعه تسعة من مرافقيه بعملية نوعية نفذتها في صحراء الأنبار غربي البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصادر استخبارية قولها: "جاءت هذه العملية بعد أن تلقينا معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بمكان تواجد الإرهابيين".

وأضافت المصادر أن "القوة الأمنية عثرت على أنفاق سرية لعصابات داعش الإجرامية، واستولت بداخلها على أسلحة وأقراص مخدرة ومشروبات كحولية".

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وتشّن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية مباغتة في صحراء الأنبار للقضاء علـى ما تبقى من الخلايا النائمة هناك.

المصدر: السومرية نيوز

أحمد باديان