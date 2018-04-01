الجيش العراقي يصفي سفاح الدواعش التونسي وتسعة من أعوانه في الأنبار
Reuters Essam Al Sudani
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1zl
نجحت قوة أمنية عراقية اليوم الأحد في تصفية سفاح الدواعش الملقب بأبي طه التونسي ومعه تسعة من مرافقيه بعملية نوعية نفذتها في صحراء الأنبار غربي البلاد.
ونقل موقع السومرية نيوز عن مصادر استخبارية قولها: "جاءت هذه العملية بعد أن تلقينا معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بمكان تواجد الإرهابيين".
وأضافت المصادر أن "القوة الأمنية عثرت على أنفاق سرية لعصابات داعش الإجرامية، واستولت بداخلها على أسلحة وأقراص مخدرة ومشروبات كحولية".
وتشّن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية مباغتة في صحراء الأنبار للقضاء علـى ما تبقى من الخلايا النائمة هناك.
المصدر: السومرية نيوز
أحمد باديان
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)