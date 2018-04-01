بعد رحيل المسلحين.. أهالي الغوطة الشرقية يعودون إلى مناطقهم

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد استمرار عودة المدنيين إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد استكمال رحيل المسلحين عنها مؤخرا.

وقالت الوزارة اليوم الأحد: "بإشراف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تتواصل عودة المدنيين إلى مناطق الغوطة الشرقية التي تم تحريرها من المسلحين وهي سقبا، وكفر بطنا، وعين ترما، وزملكا، وحرستا وغيرها، كما يتلقى العائدون المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية".

وأشار البيان إلى أن آخر دفعة من مسلحي "فيلق الرحمن" وعائلاتهم مكونة من نحو 3 آلاف شخص، قد غادرت الغوطة أمس السبت، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تركوا الغوطة 41 ألفا 126 شخصا في عملية استمرت منذ 24 مارس، فيما خرج نحو 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية منذ إعلان الهدنات اليومية في 28 فبراير.

إقرأ المزيد

ويتواصل خروج المدنيين من مدينة دوما، حيث غادرها خلال يوم أمس 128 مدنيا عبر معبر مخيم الوافدين.

وتبقى دوما المنطقة الوحيدة في الغوطة الشرقية خارج سيطرة الحكومة السورية، فيما عبر المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن أمله في إمكانية إقناع مسلحي "جيش الإسلام" المتحصنين في دوما، بإلقاء سلاحهم ووقف القتال.

المصدر: وكالات

متري سعيد