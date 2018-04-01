مقتل 5 جنود سعوديين في جازان

أفادت وكالة "واس" السعودية السبت بمقتل 5 جنود سعوديين في منطقة الحد الجنوبي في جازان الحدودية مع اليمن، دون أن تدلي بأي تفاصيل عن سبب مقتل العسكريين أو ملابسات ما حدث.

وذكرت أن العسكريين الـ5 قتلوا "أثناء دفاعهم عن الوطن في الحد الجنوبي"، المتاخم للحدود مع اليمن.

وأوضحت أن القتلى هم الرقيب سالم بن شريف المشيخي، والرقيب عبده بن مشعي الهلالي، العريف يحي بن إسماعيل معافا، والجندي أول أحمد البصيلي، والجندي عبد الرحمن المالكي.

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وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: وكالات

أحمد باديان