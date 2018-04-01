واشنطن تعطّل مشروع مسودة أممية طرحتها الكويت حول غزة

عطلت الولايات المتحدة مسودة بيان طرحته الكويت ووزعته على أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة، حسب ما ذكرته "إنترفاكس" الروسية.

وجاء في مسودة البيان أن مجلس الأمن يعبّر عن قلقه العميق وأسفه لوقوع قتلى فلسطينيين أبرياء، كما يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، ويطالب بضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحوادث والتقيد واحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها حماية المدنيين.

وتم تعميم مشروع مسودة البيان على أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة ولكن الجانب الأمريكي بعد الاطلاع عليه رفض قبوله، دون أن يحدد أسباب الرفض.

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وأخفق مجلس الأمن في جلسة طارئة عقدت أمس بطلب من فلسطين ورعاية كويتية، في التوصل لاتفاق على بيان يدين قمع القوات الإسرائيلية للحراك الفلسطيني في قطاع غزة في ذكرى يوم الأرض، فيما حمّل المندوب الأمريكي الفلسطينيين ضمنيا المسؤولية عن الضحايا.

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وبمناسبة الذكرى الـ42 لمسيرات "يوم الأرض"، تدفّق عشرات آلاف الفلسطينيين وخصوصا من الأطفال والنساء الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 16 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 1400 آخرين في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله





