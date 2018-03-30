مقتل 15 فلسطينيا بغزة في ذكرى يوم الأرض

قتل 15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1400 آخرين في مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين الذين تجمعوا عند السياج الفاصل لقطاع غزة إحياء للذكرى الـ 42 ليوم الأرض..

هذا واخترق مئات المتظاهرين حدود قطاع غزة بعد أن تمكنوا من إزالة السياج الأمني شرق البريج، يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، منطقة السياج الحدودي عسكرية مغلقة، يحظر الوصول إليها.