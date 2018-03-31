طعن سائحين أوروبيين في تونس

عطن سائحان أوروبيان شمال غرب تونس، على يد شخص "يعاني من اضطرابات نفسية" وكان ينوي سرقتهما، حسبما أعلنته وزارة الداخلية التونسية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاعتداء وقع في منطقة رأس العين بمدينة الكاف بواسطة سكين ونتج عنه إصابة السائحين بجروح خفيفة، نقلا على إثرها إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج"، موضحة أن مواطنين تدخلوا في الوقت المناسب، وألقوا القبض على الجاني وسلموه إلى القوات الأمنية.

ولم يحدد البيان جنسية السائحين، إلا أن محافظ الكاف منور الورتاني قال في تصريح للإذاعة الرسمية: إنهما "بريطاني وإسباني"، نافيا أن يكون "للحادث أي علاقة بالإرهاب".

وذكرت الداخلية التونسية، نقلا عن بعض أفراد عائلة المهاجم، أنه كان "يعاني من اضطرابات وتوترات نفسية خلال الفترة الأخيرة"، وأنه أوقف للتحقيق معه.

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وقتل شرطي تونسي و59 سائحا أجنبيا في عام 2015، في هجومين على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس، وفندق في ولاية سوسة وتبناهما تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات