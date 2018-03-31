شاهد بالصورة حال آخر وزراء داخلية صدام حسين

نشر موقع "السومرية نيوز" صورة لوزير الداخلية العراقي الأسبق محمود ذياب الأحمد، وهو يعمل مهندسا في السودان.

ويعد الأحمد آخر وزير داخلية في فترة حكم صدام حسين، إذ شغل منصبه منذ 2001 وحتى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وأفرجت وزارة العدل العراقية في التاسع من يوليو 2012 عن الأحمد، بعد انتهاء محكوميته وتأكدها من عدم مطلوبيته للقضاء.

وقررت وزارة العدل الإفراج عن عدد من المسؤولين والوزراء في النظام السابق للعراق، وبينهم وزير الثقافة حامد يوسف حمادي، ووزير التجارة محمد مهدي صالح وآخرون من مختلف أجهزة الدولة.

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المصدر: السومرية نيوز