بن سلمان يفي بوعده لبيل غيتس

أفادت وسائل الإعلام بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أوفى بعهد قطعه على نفسه لمؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس.

وأشارت إلى أن بن سلمان، وفى بالوعد الذي قطعه لغيتس أثناء زيارة الأخير للرياض، وزاره في منزله الكائن في مدينة الزمرد سياتل الأمريكية، قبيل مغادرته إلى لوس أنجلوس.

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وذكرت أن الملياردير الأمريكي أقام مأدبة غداء خاصة في منزله، احتفاء بولي العهد الذي يزور الولايات المتحدة حاليا في مهمة رسمية، بحضور الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى واشنطن.

وبدأ ولي العهد السعودي زيارته للولايات المتحدة في 20 مارس الجاري التقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الرفيعين ووقع فيها مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات أمريكية عريقة.

المصدر: سبق + وكالات

أحمد باديان