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ولي العهد السعودي يتجول في مقر شركة "بوينج" للطائرات

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أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جوله في مرافق شركة "بوينج" لصناعة الطائرات، شملت توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين السعودية وشركة "بوينغ" في مجال صيانة الطائرات الحربية.

وتهدف الاتفاقية بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية إلى تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح للطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية.

المصدر: سبق

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