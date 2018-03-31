غوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل في أحداث غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في المواجهات التي شهدها قطاع غزة أمس الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من الفلسطينيين.

وقال نائب المتحدث باسم رئيس المنظمة الدولية فرحان حق: "الأمين العام قلق جدا إزاء المواجهات بين الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى وقوات الأمن الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة كثيرين آخرين بجروح".

وأضاف: "يدعو الأمين العام إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الأحداث"، كما يدعو الأطراف المعنية إلى "الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، ولاسيما أي إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين".

بدوره، حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تاي بروك زيرهون، من احتمال تدهور الوضع في غزة خلال الأيام المقبلة، داعيا إلى عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال.

وقال خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة: "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويجب عدم استخدام القوة المفرطة إلا كخطوة أخيرة مع قيام السلطات بإجراء التحقيق المناسب في أي وفيات تقع".

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وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 16 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 1400 آخرون في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي أثناء "مسيرة العودة الكبرى".

وتزامنت "مسيرة العودة الكبرى" مع إحياء "يوم الأرض" الذي يخلّد في 30 من مارس من كل عام مقتل 6 فلسطينيين سنة 1976 خلال احتجاجهم دفاعا عن أراضيهم التي صادرتها إسرائيل.

المصدر: وكالات

متري سعيد