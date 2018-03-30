البيت الأبيض: إيران مستمرة بعرقلة العملية السياسية في اليمن

شكك البيت الأبيض في التزام الحوثيين بعملية السلام، تعليقا على الهجوم الصاروخي على الرياض ومدن أخرى في السعودية، متهما إيران بالسعي في زعزعة استقرار المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "الحوثيون ردوا على جهود الأمم المتحدة لاستعادة العملية السياسية في اليمن بالتهديد بشن المزيد من الهجمات الصاروخية".

وأضاف: "الهجمات تؤكد استمرار الحرس الثوري الإيراني في عرقلة العملية السياسية وزعزعة استقرار المنطقة".. "الولايات المتحدة ثابتة في مساعدة شركائنا على الدفاع عن أنفسهم وتقديم المساعدة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، مشيرا في الوقت ذاته إلى دعم عملية شاملة للأمم المتحدة للمساعدة في حل الصراع وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

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وأعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي، إطلاق صاروخ باليستي جديد على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وهي المرة الثانية التي يستهدفون فيها هذا المطار.

من جهتها، أكدت السعودية اعتراض قواتها الدفاعية صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي، متهمة إيران بتزويد الجماعة بهذا النوع من الصواريخ طويلة المدى.

المصدر: وكالات