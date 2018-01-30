الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، إطلاقها صاروخا باليستيا جديدا على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها الحوثيون عن استهداف هذا المطار.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين بأن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت فجر الثلاثاء صاروخا باليستيا من طراز "بركان H2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأكد مصدر للوكالة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، ولم تعلق السلطات السعودية أو قوات التحالف على الموضوع.

وكانت السعودية قد أعلنت سابقا اعتراض صاروخ باليستي حوثي، قالت إنه استهدف مطار الملك خالد، واتهمت إيران بتزويد جماعة "أنصار الله" بهذا النوع من الصواريخ طويلة المدى.

المصدر: وكالة "سبأ"

ياسين بوتيتي