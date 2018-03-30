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اكتشاف مكان مجزرة في مدينة حلب السورية

أخبار العالم العربي

اكتشاف مكان مجزرة في مدينة حلب السورية
Reuters
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قال ناشطون سوريون ومصادر طبية إن السلطات اكتشفت مكان مجزرة انتشلت منها جثامين 37 شخصا في مدينة حلب.

وقالت وسائل إعلام إن المقبرة الجماعية اكتشفت في حي السكري في المدينة القديمة، ويعتقد أنها وقعت على يد جماعات إرهابية بحق أسرى عام 2016، أي قبل خروج المسلحين من مواقعهم في حلب.

وتمكن الجيش السوري وحلفاؤه من تحرير مدينة حلب شمالي سوريا أواخر عام 2016 بعد عملية عسكرية كبيرة.

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