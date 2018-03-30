باريس تعلن رفضها أي عمل عسكري تركي في منبج

أفادت مصادر في قصر الإليزيه بأن الحكومة الفرنسية تشاطر الولايات المتحدة موقفها الرافض لأي عمليات عسكرية تركية في منبج شمالي سوريا.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة إن بلاده لا تتوقع شن أي عمليات عسكرية في شمالي سوريا تقع خارج نطاق نشاط التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأضاف المصدر أن فرنسا تشاطر وجهة نظر الإدارة الأمريكية التي تعتبر أن أي عملية عسكرية تركية في منبج شمالي سوريا، أمرا مرفوضا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح أمس للتوسط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، أثناء لقائه وفدا يضم ممثلين عن العرب والأكراد.

وأعرب ماكرون خلال اللقاء عن أمله في بدء الحوار بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي.

إلا أن الرئاسة التركية رفضت اليوم اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرة أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تنظيمات إرهابية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله