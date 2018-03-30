سوريا.. من المسيطر على تل رفعت؟

بثت إحدى القنوات السورية تقريرا مصورا من داخل مدينة تل رفعت في ريف حلب السوري يظهر تواجد قوات موالية للجيش السوري بعد تضارب الأنباء حول دخول قوات تركية إلى المدينة والسيطرة عليها.

وأجرت قناة "سما" المقربة من الحكومة السورية مقابلات مع سكان بلدة تل رفعت رحبوا من خلالها بدخول القوات الموالية للجيش السوري إلى المدينة لتعزيز أمنها، مكّنتهم من متابعة حياتهم بشكل طبيعي، نافين الأخبار عن دخول قوات تركية وفصائل مدعومة منها إلى المدينة والسيطرة عليها.

كما نقلت وكالة "سانا" السورية عن مراسلها من داخل مدينة تل رفعت، رفض الأهالي لما تروجه وسائل الإعلام المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بها، عن "دخول الجيش التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منه إلى المدينة"، ووصفوها بالكاذبة وأنها "ترمي إلى النيل من عزيمتهم ودفعهم لمغادرة منازلهم"، مؤكدين "أنهم لن يغادروا منازلهم ومستمرون في ممارسة حياتهم الطبيعية".

وأجمع أهالي تل رفعت، حسب "سانا" على أن المدينة تعيش أجواء طبيعية بالكامل وحركة بيع وشراء نشطة فيها، مشيرين إلى أن المحال التجارية والجهات الخدمية تمارس عملها كالمعتاد.

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كما رصدت وكالة أنباء "هاوار" الكردية حركة وآراء أهالي ناحية تل رفعت وأهالي عفرين المهجرين إليها، والذين فندوا كافة الادعاءات التي تقول إنها محتلة من الجيش التركي، مستنكرين في الوقت نفسه الاحتلال التركي لعفرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الوحدات الكردية قد نفى أنباء عن دخول الجيش التركي إلى حلب، مؤكدا أن وحدات حماية الشعب الكردية لا تزال متواجدة في منطقة الشهباء، ومشيرا إلى جاهزية مقاتليها لصد محاولات أنقرة وحلفائها الاستيلاء على تل رفعت.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله





