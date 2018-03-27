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أنباء متضاربة عن سيطرة تركية على تل رفعت في سوريا.. والوحدات الكردية تنفي

أخبار العالم العربي

أنباء متضاربة عن سيطرة تركية على تل رفعت في سوريا.. والوحدات الكردية تنفي
Reuters Khalil Ashawi
قوات الجيش التركي في عفرين
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أفادت مصادر تركية ونشطاء سوريون بأن القوات التركية وفصائل لـ"الجيش السوري الحر" المتحالفة معها سيطرت اليوم على بلدة تل رفعت في ريف حلب شمال سوريا.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن مصادر محلية تأكيدها في وقت سابق من اليوم أن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" تستعد لإطلاق عملية عسكرية لتطهير تل رفعت من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية في الساعات المقبلة، وقد نفذ الطيران التركي سلسلة غارات على أهداف للمسلحين الأكراد في البلدة.

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وذكر مصدر عسكري تركي في حديث إلى وسائل الإعلام العربية أن قوات "غصن الزيتون" أحكمت السيطرة على مطار منغ في محيط تل رفعت، بينما تحدث نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول القوات التركية وحلفائها إلى البلدة بعد انسحاب وحدات الشرطة العسكرية الروسية منها.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الوحدات الكردية في منطقة عفرين، بروسك حسكة، في تصريح صحفي، أنباء عن سيطرة قوات "غصن الزيتون" على تل رفعت، واصفا إياها بالكاذبة وجاءت في إطار الحرب الإعلامية.

وأكد المسؤول الكردي أن وحدات حماية الشعب لا تزال متواجدة في منطقة الشهباء المحيطة، مشيرا إلى جاهزية مقاتليها لصد محاولات أنقرة وحلفائها للاستيلاء على تل رفعت.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية ورود مزاعم في شبكات التواصل الاجتماعي تتحدث عن دخول القوات التركية والمسلحين الموالين لها إلى تل رفعت بعد انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من المنطقة.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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