لافروف يعلن التوصل لاتفاق على إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم التوصل لاتفاقية بشأن إرسال بعثة تقييم أممية إلى مدينة الرقة السورية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: "فقط الآن بعد مطالب متكررة تم التوصل لاتفاقية بمشاركة الحكومة السورية بشأن إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة​​​".

وأعلنت موسكو ودمشق مرارا أن الوضع الإنساني في الرقة حرج، كما أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في نوفمبر الماضي، أن الأمريكيين وحلفاءهم يحاولون "إخفاء التداعيات الخطيرة لعمليتهم العسكرية" في الرقة.

كذلك وجهت دمشق رسالة إلى الأمم المتحدة جاء فيها أن طيران التحالف ارتكب "مجازر دامية" في الرقة أودت بحياة آلاف المدنيين وأسفرت عن محو المدينة عن وجه الأرض.

المصدر: وكالات

نادر همامي