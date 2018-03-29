العراق يحفر خندقا ثالثا على حدوده مع سوريا

بدأت القوات الأمنية العراقية بحفر خندق ثالث، يمتد من شمال مدينة راوه إلى شمال مدينة القائم غربي محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.

وقال مصدر محلي، إن "القوات الأمنية بدأت بحفر خندق وبجانبه ساتر ترابي يبدأ من شمال مدينة راوه إلى شمال مدينة القائم، وصولا إلى الحدود العراقية السورية".

وأضاف المصدر أن الهدف من حفر الخندق هو حماية مدن عنه وراوه والقائم من تسلل الإرهابيين وعرباتهم باتجاه تلك المدن.

يذكر أن القوات العراقية سيطرت على مدن عنه وراوه والقائم غربي الأنبار بدعم ومساندة العشائر، فيما تواصل تلك القوات تأمين وحماية هذه المدن من هجمات الإرهابيين.

وحفرت السلطات العراقية خندقين قبل ذلك، على الحدود مع الأراضي السورية، بهدف منع تسلل المسلحين بين البلدين، مؤكدة استعدادها لـ"التصدي للجماعات الإرهابية".

المصدر: السومرية نيوز