المصري محمد صلاح يثير جدلا في السعودية

سبب اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جدلا كبيرا في السعودية.

ووجه الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن يادوري" للضيفين عبد الله بن زنان وناصر الجديع السؤال التالي: "من هو محمد صلاح الكرة السعودية"؟

ليجيب "الجديع" بأنه لا يوجد لاعب سعودي بحجم وإمكانيات وشعبية محمد صلاح في الوقت الحالي.

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أما "بن زنان" فقال رداً على سؤال "الفراج" بأنه يعتقد أن يحيى الشهري المحترف حالياً في نادي ليجانيس الإسباني قد يكون هو محمد صلاح الكرة السعودية.

ويقدم المصري محمد صلاح مستويات رائعة في أول موسم له مع ليفربول، فاللاعب يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله "سوبر هاتريك" في مرمى واتفورد" لينفرد بالصدارة برصيد 28 هدفا بفارق 4 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في المجموعة الأولى بجوار منتخبات روسيا مستضيف البطولة ومصر والأوروغواي.

المصدر: "صحف مصرية"