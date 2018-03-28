شاهد بالفيديو .. ردود فعل الأطفال بعد مقلب محمد صلاح

نشر موقع ليفربول فيديو مصور عن النجم المصري محمد صلاح وهو يفاجئ 20 طالبا من محبي النادي الإنجليزي، بطريقة طريفة.

وكان الأطفال الذين تعرضوا للمقلب من صلاح، يظنون أنهم يشاركون في مسابقة للتعليق على المباريات، يحظى الفائز فيها بفرصة للقاء "الملك المصري" صلاح، كما يلقبه محبوه في بريطانيا.

وتواجد "صلاح" خلف الجدار، ليظهر بشكل مفاجئ للطلاب، و يصيبهم بشيء من البهجة، حينما يجدون أنفسهم فجأة وجها لوجه مع صلاح.

ويقدم صلاح مستويات مميزة مع ليفربول مكنته من تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي (28 هدفا)، كما فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم الدوري المصنف ضمن أقوى دوريات العالم.

وأبدى "صلاح" سعادته خلال قضاء اليوم مع الطلاب، بعد أن غافلهم بتلك اللقطات.

المصدر: وكالات

فادي سيمير