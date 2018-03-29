 
مباشر

الأكراد يهاجمون الجيشين التركي والحر شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

الأكراد يهاجمون الجيشين التركي والحر شمالي سوريا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1jc

شن مقاتلون أكراد هجومين مسلحين في شمال سوريا ضد القوات التركية وتشكيلات ما يسمى بالجيش السوري الحر.

وقال ممثل "قوات الدفاع الشعبي" الكردية، إن أحد الهجومين استهدف دورية عسكرية تركية على الطريق السريع جيندرس-عفرين وأسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين.

وفي قطاع راجو، هاجم المقاتلون الأكراد مقرا لقيادة "الجيش السوري الحر" وتمكنوا من قتل 7 مسلحين، بينهم قائد ميداني.

إقرأ المزيد
رجب طيب أردوغان أردوغان: تمت تصفية 3747 مسلحا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"

وكانت وحدات "الدفاع الشعبي" الكردية  قد انسحبت من عفرين( 65 كم شمالي حلب) إلى بلدة تل رفعت المحاصرة حاليا من الجيشين التركي والحر والتي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لتركيا لأنها تقع على طريق يربط حلب بمدينة كيليس.

المصدر: تاس

ادوارد سافين



العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة