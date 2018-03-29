الأكراد يهاجمون الجيشين التركي والحر شمالي سوريا

شن مقاتلون أكراد هجومين مسلحين في شمال سوريا ضد القوات التركية وتشكيلات ما يسمى بالجيش السوري الحر.

وقال ممثل "قوات الدفاع الشعبي" الكردية، إن أحد الهجومين استهدف دورية عسكرية تركية على الطريق السريع جيندرس-عفرين وأسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين.

وفي قطاع راجو، هاجم المقاتلون الأكراد مقرا لقيادة "الجيش السوري الحر" وتمكنوا من قتل 7 مسلحين، بينهم قائد ميداني.

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وكانت وحدات "الدفاع الشعبي" الكردية قد انسحبت من عفرين( 65 كم شمالي حلب) إلى بلدة تل رفعت المحاصرة حاليا من الجيشين التركي والحر والتي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لتركيا لأنها تقع على طريق يربط حلب بمدينة كيليس.

المصدر: تاس

ادوارد سافين





