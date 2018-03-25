أردوغان: تمت تصفية 3747 مسلحا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة يوم الأحد، إن القوات التركية و"الجيش السوري الحر" قاما بتحييد 3747 مسلحا في منطقة عفرين منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" العسكرية.

وأضاف أردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية غريسون (شمال)، أن 614 مقاتلا من "الجيش السوري الحر" قتلوا خلال عملية "درع الفرات"، و302 في "غصن الزيتون" حتى اليوم.

وكان الرئيس التركي، قد أكد في تصريح الجمعة الماضي، أن العملية التي تخوضها القوات التركية في شمال سوريا، لن تقتصر على مدينة عفرين بل ستتواصل في منبج وإدلب.

وقال في كلمة ألقاها في إسطنبول: "لن نتراجع في سوريا و(العملية) لن تنتهي في عفرين.. أمامنا منبج وإدلب".

وأعلن الجيش التركي السبت، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير الماضي.

المصدر: وكالات