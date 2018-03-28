قطر تشكو البحرين للأمم المتحدة

قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، إن طائرة حربية بحرينية انتهكت مجال البلاد الجوي، وأن الدوحة أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الانتهاك.

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ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول الحادث، الذي قالت إنه وقع يوم الأحد الماضي، ووصفته بأنه "خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي".

وكانت سلطات الطيران المدني في الإمارات والبحرين قد ذكرت، يوم الاثنين، أن طائرتين حربيتين قطريتين اقتربتا بشكل خطير من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني، وإنهما ستقدمان شكاوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

لكن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية نفت ذلك، وقالت في بيان إن الإمارات تحاول التغطية على الانتهاكات المتعددة للأجواء القطرية.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية، وأخرى تتعلق بالسفر، على قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب وإيران وإسلاميين متشددين. وتنفي الدوحة ذلك، وتتهم بدورها الدول الأربع بمحاولة حملها على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

المصدر: رويترز

رُبى آغا