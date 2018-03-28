ليبيا تتضامن مع السعودية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء على أراضيها.

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وقال صالح في بيان له، أمس الثلاثاء، إن "ليبيا تدين بأشد العبارات الاعتداء السافر على أراضي السعودية الشقيقة من قبل مليشيات الحوثيين واستهـدافها للمدنيين والمنشأت المدنية بمجموعـة مـن الصواريخ الباليستية، في استمرار لما ترتكبه هذه المليشيات من جرائـم واعتداءات تزعزع أمـن المنطقة ودول الجوار".

وأضاف: "وفي الوقت الذي نُعبر فيه عن استنكارنا للاعتداء على أراضي المملكة، ومحاولة استهداف أمنها، نُعلن عن تضامننا الكامل والشعب الليبي مع السعودية قيادة وحكومة وشعبا، وحقها المشروع في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وشعبها والتصدي لأي اعتداء".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد قال إن قوات الدفاع الجوي رصدت، يوم الأحد الماضي، عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن أن قواتها نفذت ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية، بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جيزان، ومطار نجران جنوب المملكة، ومطار أبها الإقليمي في عسير، بالإضافة إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي.

وجاء إطلاق الصواريخ الباليستية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملية التحالف العربي العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، دعما للقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا