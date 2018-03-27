العاهل السعودي يبحث في اجتماع لمجلس الوزراء الرد على هجوم الحوثيين الصاروخي

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ، اليوم الثلاثاء، استعداد المملكة للتصدي لأي اعتداء على أمنها وسلامة مواطنيها.

وأعرب الملك سلمان، لدى ترؤسه جلسة لمجلس وزراء المملكة، عن شكره وتقديره لزعماء "الدول الشقيقة والصديقة"، على إدانتها "لإطلاق المليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران صواريخ باليستية باتجاه المملكة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

إقرأ المزيد

كما أكد الملك سلمان، وفقا للوكالة، "تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد قال إن قوات الدفاع الجوي رصدت، يوم الأحد الماضي، عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أن قواتها نفذت ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية، بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جيزان، ومطار نجران جنوب المملكة، ومطار أبها الإقليمي في عسير، بالإضافة إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي.

وجاء إطلاق الصواريخ الباليستية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملية التحالف العربي العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، دعما للقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

المصدر: واس+ وكالات

قدري يوسف