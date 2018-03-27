رئيس أركان الجيش العراقي يتفقد الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا

تفقد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، القطعات العسكرية في المناطق والقرى الحدودية للعراق مع سوريا وتركيا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع العراقية.

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وخلال جولته اطلع رئيس الأركان على المنافذ الحدودية للعراق مع الدولتين مثنيا على الجهود الكبيرة للقوات العراقية لفرضها الأمن والاستقرار على تلك المناطق الشاسعة والجبلية ومنع عودة العصابات المسلحة إليها.

وأكد عثمان الغانمي على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والتعاون مع المواطنين والأهالي للتصدي للعصابات ومنع تسللهم إلى القرى والمناطق بعد عودة الحياة الطبيعية إليها.

ورافقه في جولته التفقدية معاونه للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة أركان الجيش.

إلى ذلك، قال موقع شبكة الإعلام العراقي الحكومي إن الغانمي كرر الرسالة نفسها أثناء جولة تفقدية قام بها، الثلاثاء، للقوات المنتشرة في سنجار.

ونقل الموقع عنه قوله إن قطعات الجيش العراقي تفرض سيطرتها التامة على جميع مناطق قضاء سنجار والشريط الحدودي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر يوم الاثنين، أن مدير المخابرات التركية سيلتقي بمسؤول عراقي لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار العراقية التي تقع على الحدود مع تركيا إذ تقول أنقرة إن أكرادا مسلحين أقاموا قاعدة هناك.

وأفاد أردوغان بأن تركيا ستفعل "ما يلزم" إذا فشلت العملية العراقية في سنجار، مما أثار الاحتمال بتدخل عسكري تركي مباشر.

المصدر: وزارة الدفاع العراقية + رويترز