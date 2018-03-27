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العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف

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العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف
AFP / AHMAD AL-RUBAYE
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أن مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" مثل أحد تلك المشاريع.

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وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نستغرب بث الأخبار الكاذبة التي تخدم أهداف "داعش"، موضحا أن بعض وسائل الإعلام تقدم خدمات إعلامية مجانية للتنظيم.

وأضاف أن الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة منذ بدء عمليات التحرير حتى انتهائها.

كما شدد رئيس الوزراء على أن العراق متمسك بدستوره ولن يسمح بأي عدوان على دول الجوار، مبينا في السياق أنه تم وضع "جداول زمنية" لخفض أعداد القوات الأجنبية في البلاد.

وصرح العبادي أن أي طلعة للطيران الأجنبي في أجواء العراق لا تتم إلا بموافقة رسمية.

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يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، نهاية نوفمبر 2017، أن عدد القوات الأمريكية في العراق يبلغ 8892 عسكريا.

إلى ذلك، دعا العبادي الجميع إلى التعاون في إعادة النازحين إلى مناطقهم، مفيدا بأن المنظومة الأمنية العراقية واحدة، وتدعم أي تنسيق لفرض الأمن في المناطق المتنازع عليها.

وأعلن أن بغداد تتجه نحو توفير الخدمات للمواطنين بمناطق الأطراف بالإمكانيات المتوفرة.

جدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، في الـ21 من نوفمبر 2017، القضاء على تنظيم "داعش" في العراق من الناحية العسكرية.

المصدر: قناة "السومرية نيوز"

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