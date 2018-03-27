الجيش الإسرائيلي يحذر من "انفجار الأوضاع" في الساحة الفلسطينية

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، من "انفجار" الوضع في الأراضي الفلسطينية".

وقال أيزينكوت، في كلمة ألقاها مساء الاثنين، خلال مراسم لمنح ضباط متفوقين أوسمة تقدير الليلة الماضية: "إن الأوضاع في الحلبة الفلسطينية قابلة للانفجار، وهذا الأمر يلزمنا بالحفاظ على أهبة الاستعداد بشكل متواصل".

ولم يشر أيزنكوت في تصريحاته إلى الأسباب التي دعته إلى هذا التقييم، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، نشرت في الأشهر الأخيرة العديد من التقييمات بأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة قد يقود إلى تصعيد عسكري.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع إجراء "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مناورات "الصمود والتحدي" العسكرية قرب حدود القطاع مع إسرائيل مستخدمة صواريخ وأعيرة نارية حية.

من جهة ثانية، لفت أيزنكوت إلى أن "في الشمال، تتشبث إيران بالأراضي السورية ولبنان وتدعم تسلح منظمة حزب الله الإرهابية".

وأضاف: "ينبغي العمل بصرامة وقوة حيال التهديدات المتطورة في الحلبة الاستراتيجية المتغيرة، وإثبات تفوقنا الواضح بهدف الدفاع عن الدولة وحسم المعركة أمام العدو".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

رفعت سليمان