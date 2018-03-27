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نشطاء: التحالف الدولي يكرر قصفه لقوات رديفة للجيش السوري في دير الزور

أخبار العالم العربي

نشطاء: التحالف الدولي يكرر قصفه لقوات رديفة للجيش السوري في دير الزور
Reuters U.S. Air Force/Staff Sgt. Michael Battles
مقاتلات تابعة للتحالف الدولي
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أفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن نفذت أمس غارات جديدة على قوات موالية للجيش السوري في محافظة دير الزور.

وذكر النشطاء أن الغارات استهدفت مواقع في مدن الميادين والقورية والعشارة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، مع نشر صورة قيل إنها تظهر عمود الدخان الذي تصاعد فوق حاجز مستهدف للقوات الرديفة في العشارة.

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مقاتلة للتحالف الدولي غارات جديدة للتحالف الدولي على القوات الرديفة للجيش السوري في دير الزور

ولم تعلق أي جهة رسمية بعد على هذه الأنباء، وهي ليست الأولى من نوعها منذ 7 فبراير الماضي، حيث شن طيران التحالف غارات على القوات الرديفة للجيش السوري في محيط حقل غاز كونوكو، متهما إياها بمهاجمة "قوات سوريا الديمقراطية"، أكبر حليف لواشنطن على الأرض في المنطقة.

وأعلن مسؤول أمريكي حينها أن غارات التحالف تلك أودت بأرواح أكثر من 100 شخص من عناصر القوات الرديفة، بينما أكدت موسكو مقتل عدد من مواطنيها غير العسكريين جراء الحادث.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نادر عبد الرؤوف

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