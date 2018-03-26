أمير قطر حول لقائه بوتين: نجاح ودفعة جديدة

ذكر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن مباحثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كانت ناجحة ومعمقة، معتبرا أنها ستعطي العلاقات بين قطر وروسيا دفعة جديدة.

ونشر آل ثاني، مساء اليوم الاثنين، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" بعد جلسة محادثاته مع بوتين في العاصمة الروسية موسكو: "سعدت بزيارتي إلى موسكو اليوم وبمحادثاتي مع فخامة الرئيس بوتين، التي ستمنح علاقات بلدينا دفعة جديدة".

وأضاف أمير قطر أن المحادثات "كانت ناجحة ومعمقة تناولت العلاقات الثنائية وتحديات إقليمية ودولية".

سعدت بزيارتي إلى موسكو اليوم وبمحادثاتي مع فخامة الرئيس بوتين، التي ستمنح علاقات بلدينا دفعة جديدة. كانت محادثات ناجحة ومعمقة تناولت العلاقات الثنائية وتحديات إقليمية ودولية. pic.twitter.com/SuTRAdEFBW — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 26 марта 2018 г.

وذكرت الرئاسة الروسية والإعلام القطري الرسمي أن بوتين وآل ثاني بثا اليوم سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، من بينها الدفاع والطاقة والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والبحث العلمي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال تنظيم بطولة كأس العالم وتبادل الخبرات لاسيما التي ستستضيفها روسيا 2018 وقطر 2022، وذلك بالإضافة إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، ومن بينها الأزمة السورية.

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان