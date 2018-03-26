هيئة الانتخابات المصرية: الفرز سيكون نهاية اليوم الثالث والنتيجة في 2 أبريل

كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، محمود حلمي الشريف، اليوم الاثنين، أن إجراء عملية فرز الأصوات ستكون نهاية اليوم الثالث باللجان الفرعية.

وقال المستشار محمود حلمي الشريف في مؤتمر صحفي، إنه سيتم إعلان النتائج النهائية في الثاني من أبريل.

إقرأ المزيد

وأضاف أن عملية الفرز ستتم بحضور وكلاء المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وفتحت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها، الاثنين، لنحو 60 مليون مصري للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومنافسه رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفا ، بإشراف 16 ألف قاض.

وتشارك 9 منظمات عربية ودولية، ونحو 50 منظمة غير حكومية محلية، فضلا عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، في مراقبة عملية التصويت على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع مراقبون أن يحقق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فوزا سهلا على منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث دفعت قوات الشرطة بنحو ربع مليون شرطي لتأمين اللجان واستكمال الانتشار الأمني في الميادين والشوارع الرئيسة بالعاصمة والمحافظات، مع إعلان حالة الاستنفار القصوى لتأمين سير العملية الانتخابية.

المصدر: وكالات