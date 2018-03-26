صناديق الاقتراع تفتح أبوابها في مصر لانتخاب رئيس جديد

فتحت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها الاثنين لنحو 60 مليون مواطن للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومنافسه رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويتوقع مراقبون أن يحقق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فوزا سهلا على منافسه الوحيد موسى مصطفي موسى

ويسعى السيسي (63 عاما) إلى ولاية رئاسية ثانية بعد ولايته الأولى التي استمرت أربع سنوات، يقول إنه حقق خلالها الأمن والاستقرار في البلاد.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث دفعت قوات الشرطة بنحو ربع مليون شرطي لتأمين اللجان واستكمال الانتشار الأمني في الميادين والشوارع الرئيسة بالعاصمة والمحافظات، مع إعلان حالة الاستنفار القصوى لتأمين سير العملية الانتخابية.

وستشارك 9 منظمات عربية ودولية، ونحو 50 منظمة غير حكومية محلية، فضلا عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، في مراقبة عملية التصويت على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

المصدر: وكالات

نادر همامي