منافس السيسي الوحيد يتحدث لـ"نوفوستي" عن خططه حال فوزه بالانتخابات

أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، رئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى، أنه إذا فاز في الانتخابات، سيطلق برنامجه المتمثل في الرأسمالية الوطنية.

وقال موسى في حوار مع وكالة "نوفوستي": "أريد تطبيق نظام الرأسمالية الوطنية، لأسباب اقتصادية في مصر تم إغلاق أكثر من 200 معمل. أعتقد أنه من الضروري فتحها، من خلال الاتفاق مع البنوك وإصدار أسهم لهذه الشركات"، مضيفا أن "الأصول الرئيسية تبقى ملكا للدولة، وباقي الأسهم توزع على الشعب".

يمثل موسى مصطفى موسى المنافس الوحيد للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات، التي تنطلق غدا الاثنين وتستمر يومين.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي