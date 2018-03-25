مرشح للانتخابات الرئاسية المصرية يأمل في الحصول على 50% من الأصوات

قال رئيس "حزب الغد"، المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، موسى مصطفى موسى، إنه يأمل أن يحصل على 50% من أصوات الناخبين، وذلك قبل يوم من انطلاق عمليات الاقتراع.

وقال موسى مصطفى موسى في حوار مع وكالة "نوفوستي"، اليوم الأحد: "آمل أن تفوق نسبة المشاركة في الانتخابات 50%، وسيختارونني أو السيسي رئيسا، هذا لأمر يحدده الناخب، أنا كمترشح لانتخابات الرئاسة، عندي أمل في الفوز، وأريد الحصول على 50% من الأصوات".

هذا ويستبعد محللون ووسائل إعلام أجنبية أن يمثل موسى مصطفى موسى المنافس الوحيد للرئيس المصري الحالي مرشحا قويا أمام السيسي.

ومن المقرر أن تجري الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية يومي 26- 27 الشهر الجاري، داخل مصر، أما المصريين في الخارج فقد أدلوا بأصواتهم يومي 16 – 17 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي