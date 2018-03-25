تأهب واستنفار قوات الأمن المصرية لتأمين الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعلنت الداخلية المصرية، الأحد، اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات الرئاسية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار أيام 26 و27 و28 من مارس.

تشارك الوزارة في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق مقار اللجان بالتعاون مع القوات المسلحة، واللجنة العليا للانتخابات وجميع الأجهزة المعنية بالدولة.

وأكدت الداخلية أنها حريصة على التصدي لجميع التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية والتدريب على كيفية معاونة المواطنين والتصرف في مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الجيش وعناصر الأمن في محيط اللجان.

وأشارت الوزارة المصرية إلى أنها ستتابع العملية الانتخابية بجميع المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

المصدر: وكالات