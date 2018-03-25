الداخلية المصرية: مقتل 6 متورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء يوم السبت، إن قوات الأمن تمكنت من تصفية المتورطين في محاول اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر.

وأفادت الداخلية بأن أجهزة الأمن نجحت في زمن قياسي بالكشف عن مكان عدد من عناصر حركة "حسم" بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر الأحد، وتمكنت من قتل 6 من عناصرها.

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وأشارت الوزارة المصرية إلى أنه تم تحديد هوية 3 منهم وهم، إمام فتحي إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة والمطلوبون للعدالة في قضية أمن دولة.

وقالت الداخلية إنها عثرت بحوزة المسلحين على 4 بنادق آلية، و4 مخازن، وبندقية، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة.

وبينت أن الخلية التي أطاحت بها يقودها محمد إبراهيم جاد الهارب بإحدى الدول العربية، وكشفت أنه اشترى السيارة المستخدمة في محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر من أحد المعارض بالإسكندرية باسم إحدى السيدات بدعوى أنها زوجته، بالإضافة إلى تكليفه لتلك العناصر بتفخيخها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة مدير أمن الإسكندرية.

وقُتل شخصان كلاهما من رجال الشرطة، وأصيب خمسة آخرون بجروح، السبت، بانفجار سيارة مفخخة وسط الإسكندرية، في محاولة لاغتيال مدير أمن المحافظة، اللواء مصطفى النمر.

المصدر: اليوم السابع