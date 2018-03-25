بالصور.. شحنة كبيرة من الآليات القتالية الأمريكية تصل الأردن

سجل مراقبون اليوم الأحد وصول شحنة كبيرة من الآيات القتالية الأمريكية إلى المملكة الأردنية.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عملية تفريغ سفينة النقل Liberty pride"من الآليات الأمريكية " في أحد موانئ المملكة، بما في ذلك دبابات "إم1 أبرامز" ومدرعات "إم-113" و"إم-3 برادلي".

US unloads LIBERTY PRIDE Ro-Ro ship in Jordan 📸 https://t.co/l06Z5dXDsWpic.twitter.com/cKmwToKZr0 — Already Happened (@M3t4_tr0n) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

ويرجح المراقبون أن هذه الشحنة وصلت إلى الأردن في إطار التحضيرات لمناورات "الأسد المتأهب" السنوية المقامة في المملكة والتي ستجري في مايو المقبل بمشاركة الولايات المتحدة والسعودية وقطر والبحرين والكويت وغيرها من الدول الإقليمية حليفة واشنطن .

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف