شاهد.. كتائب القسام تنتشر في شوارع غزة

بدأت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مناورات دفاعية في شوارع قطاع غزة.

وأعلنت الكتائب عن أن المناورات ستكون تحت عنوان "مناورات الصمود والتحدي"، وهي مناورات مخطط لها مسبقا، سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما ستلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

وتستمر المناورات لمدة 24 ساعة، ستتخللها كلمة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

المصدر: RT