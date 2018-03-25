الدفاع الروسية: 988 مسلحا وعائلاتهم خرجوا من عربين إلى إدلب السبت

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 988 شخصا من المسلحين وعائلاتهم غادروا أمس السبت بلدة عربين في الغوطة الشرقية، ونقلوا إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، الأحد: "نتيجة المباحثات بين قيادة مركز المصالحة الروسي وقادة جماعة "فيلق الرحمن" المعارضة تم التوصل إلى اتفاق حول خروج مسلحي هذه الجماعة من بلدة عربين".

وأضافت الوزارة أنه تم نقل 988 مسلحا وعائلاتهم على متن 17 حافلة إلى إدلب، بضمانات قدمت من قبل السلطات السورية ومركز المصالحة الروسي وممثلو الهلال الأحمر السوري.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا