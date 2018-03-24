سانا: الجيش يحرر 8 عسكريين محتجزين لدى المسلحين في الغوطة الشرقية

حرر الجيش السوري اليوم 8 من جنوده كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأفاد مراسل وكالة "سانا" السورية من الغوطة الشرقية بوصول 8 عسكريين مختطفين عبر ممر عربين المؤدي إلى أطراف بلدة حرستا، حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المشافي للاطمئنان على وضعهم الصحي.

إقرأ المزيد

فيما بثت قناة "الإخبارية" السورية لقطات فيديو تظهر وصولهم بعد تحريرهم وسجلت حوارات معهم.

ولفت المراسل إلى بدء دخول الحافلات إلى أطراف بلدة عربين في الغوطة الشرقية لإخراج المسلحين الرافضين للمصالحة وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب وذلك بعد إنجاز آليات وجرافات الجيش بشكل كامل إزالة السواتر وفتح الشارع الرئيسي قرب جسر الموارد المائية لفتح ممر جديد لعبور الحافلات التي ستنقل المسلحين وعائلاتهم.

المصدر: سانا

قدري يوسف