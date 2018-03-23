نيابة مصر تحبس 5 أشخاص لممارستهم الجنس في معهد أزهري

قررت نيابة مدينة تمي الأمديد المصرية حبس 5 أشخاص بينهم سيدة، على ذمة التحقيق بتهمة ممارسة الجنس داخل معهد أزهري إعدادي بإحدى قرى المركز.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن التحقيق يجري بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية الكلية، مشيرة إلى أن القرار، الذي صدر يوم الخميس، ينص على حبس المشتبه بهم لمدة 4 أيام مبدئيا.

وأوضح الإعلام المحلي أن أجهزة أمن محافظة الدقهلية قد تلقت سابقا معلومات أكدتها التحريات السرية للشرطة وتحدثت عن تسهيل الحارس الليلي لمعهد إعدادي أزهري دخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الجنس بداخله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من مباحث المركز تم ضبطهم واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الجنس داخل المعهد مقابل أجر، وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 934 إداري تمي الأمديد لسنة 2018.

المصدر: المصري اليوم

رفعت سليمان