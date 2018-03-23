أحمد قذاف الدم: أجل ليبيا دعمت ساركوزي!

قال ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومساعده السابق أحمد قذاف الدم، إن بلاده دعمت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لضمان بقائه حليفا استراتيجيا.

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وأضاف قذاف الدم، أمس الخميس، خلال مقابلة عبر القمر الاصطناعي مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، أنه: "علم من الزعيم الليبي الراحل، ومسؤولين آخرين بمسألة دعم طرابلس للرئيس الفرنسي بالأموال.. هذا أمر مؤكد".

وأوضح أنه لا علم له بالمبالغ التي قدمتها ليبيا لساركوزي، قائلا: "لم أسمع حديثا عن مبالغ، كل ما أعرفه أننا قدمنا الدعم له لأنه كان حليفا لنا".

وتابع: "في تلك الفترة كان القذافي يسعى لتأسيس ما يسمى بالولايات المتحدة الإفريقية، لذلك كان لا بد أن يكون لنا صديق مقرب في الإليزيه من أجل هذه القضية الهامة والاستراتيجية".

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي، وجه لساركوزي الأربعاء الماضي، اتهامات أولية بالفساد، وتلقيه أموالا من القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية التي فاز بها عام 2007.

وتأتي الاتهامات غداة توقيف ساركوزي لاستجوابه من قبل شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، في القضية نفسها. لكن ساركوزي نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.

المصدر: فرانس 24

رُبى آغا